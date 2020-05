Calciomercato Roma, anche il Newcastle piomba su Pedro

Pedro Rodriguez resta in orbita Roma. L’attaccante spagnolo del Chelsea ha il contratto in scadenza nel 2020 ed è quindi pronto a liberarsi a parametro zero. Qualità, carisma, mentalità vincente ed esperienza sono caratteristiche che fanno gola ai giallorossi, così come a molti altri club come Lazio, Siviglia e Betis. Come riporta il ‘Mundo Deportivo’, però, sul classe ’87 è finito il mirino del Newcastle. I ‘Magpies’ sono pronti a cambiare proprietà e a scatenarsi con un calciomercato faraonico. In inverno anche l’Aston Villa ha provato a prendere Pedro, la Roma dovrà guardarsi da una concorrenza spietata.