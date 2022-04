Calciomercato Roma, a Mourinho piace Matic in uscita dallo United

Lo Special One non ha mai nascosto il suo interesse per il mediano serbo, e nel messaggio di addio ai Red Devils ha commentato: "Orgoglioso di aver fatto parte della tua storia"

Con il campionato che va e la Conference League pure, entrambi bene, è comunque già tempo per parlare di calciomercato. Per tantissime occasioni, infatti, specialmente quelle a parametro zero, si devono porre le basi già da ora, e quindi Nemanja Matic. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, per il mediano serbo del Manchester United le operazioni per arrivare alla Roma sono ben avviate, anche perché lui andrà via dai Red Devils nella prossima finestra estiva nonostante il contratto in scadenza nel 2023.

"Dopo aver riflettuto a lungo, ho deciso che questa sarà la mia ultima stagione al Manchester United. Ho informato la dirigenza, l'allenatore e i giocatori della mia scelta. È stato un grande onore e un privilegio giocare per questo grande club. Un grande ringraziamento ai tifosi per il loro incrollabile supporto. Darò tutto me stesso da qui fino al termine di questa stagione per aiutare i miei compagni di squadre a finire nella miglior posizione possibile", è stato lui stesso ad annunciare l'addio su Instagram. Nello stesso post, è intervenuto anche José Mourinho, scrivendo: "Orgoglioso di aver fatto parte della tua storia".

Mercato Roma, a Mou piace Matic: centrocampista a tutto campo

E quindi sì, Matic piace tantissimo all'allenatore portoghese, e da tempi non sospetti. Lo Special One, infatti, ha avuto modo di allenare il centrocampista classe 1988 quando era a Manchester, e se n'è innamorato, motivo per cui vorrebbe portarlo nella Capitale per sopperire alla mancanza di un regista. Ma il serbo può fare anche la mezzala, ed è perfetto anche nel centrocampo a due come mediano. Dalla sua, poi, ha il fisico: 1,94 metri.