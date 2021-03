Calciomercato, la Roma su Mihaila: ha segnato l’1-0 del Parma domenica scorsa

Non sarà stato il gol di domenica ad attirare su di sé l’attenzione della Roma, ma Mihaila in questa seconda metà di stagione sta dimostrando di valere l’investimento fatto dal Parma. Il club giallorosso – riporta Calciomercato.com – è rimasta però stregata dal classe 2000 arrivato dal Craiova e l’ha messo sul taccuino per la prossima sessione estiva. La valutazione è intorno ai 10-12 milioni ma su di lui c’è anche il Napoli, con la dirigenza che si sarebbe già mosso con l’entourage del giocatore. Ora Tiago Pinto è concentrato sul finale di stagione, sul raggiungimento del quarto posto e sui rinnovi, poi comincerà a programmare la prossima stagione.