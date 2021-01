Calciomercato, la Roma spinge per Celik: nuovi contatti con il Lille, ma la richiesta è alta

Resta Zeki Celik il nome caldo per la fascia destra della Roma. I giallorossi avrebbero individuato nel terzino turco del Lille il nome giusto per rinforzare gli esterni. Da una parte Karsdorp sta convincendo, ma dall’altra Bruno Peres potrebbe essere in uscita. Come riporta ‘calciomercato.com’, la Roma sta trattando per Celik e in queste ore sono andati in scena nuovi contatti con il club francese. I giallorossi spingono per il classe ’97 che piace anche al Milan, ma la valutazione del Lille resta alta: vuole 15 milioni di euro e solo a titolo definitivo. La situazione resta in divenire, con il giocatore che aspetta sviluppi.