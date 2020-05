Calciomercato, il Chelsea non eserciterà il diritto di riacquisto per Boga: Napoli in pole position

Jeremie Boga in questa stagione ha incantato la Serie A, ma nonostante le ottime prestazioni non ha convinto il Chelsea. Come riporta Sky Sport, il club inglese non eserciterà il diritto di riacquisto di 15 milioni di euro. Il classe ’97 ha stupito con la maglia del Sassuolo ed ha attirato l’attenzione di diversi club. I numeri sono stati straordinari: 8 gol, 4 assist e il record di dribbling riusciti (5,04) in Serie A. Dal 2012/13 a oggi, solo Felipe Anderson (6,02) e Douglas Costa (5,32), entrambi nel 2017/18, hanno mantenuto una media più alta di dribbling riusciti per 90. Capacità che hanno esaltato Fonseca e la Roma pronta a superare la concorrenza di Everton, Milan, Atalanta e Napoli per averlo. Proprio i partenopei però sarebbero in pole position per assicurarsi il giovane attaccante.