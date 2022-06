Calciomercato, dalla Spagna: Mourinho vuole Bale alla Roma

Il calciatore gallese non ha ancora trovato l'accordo con il Tottenham e lo Special One lo ha chiamato personalmente per cercare di convincerlo

La Roma è alla ricerca di un colpo in attacco e secondo quanto riportato dal sito spagnolo El Nacional Mourinho vorrebbe portare nella capitale Bale. Il calciatore gallese non ha ancora trovato l'accordo con il Tottenham e lo Special One lo ha chiamato personalmente per cercare di convincerlo. Non è da escludere la possibilità che resti in Liga ma il tecnico portoghese può tendere la mano all'ex Southampton, e tornare a lavorare con lui, dopo alcuni mesi agli Spurs nella stagione 2020/2021. Bale andrà in scadenza tra qualche giorno e potrebbe essere il secondo colpo a parametro zero dopo Matic.