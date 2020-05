Calciomercato Roma, come vice Dzeko si segue Bustos del Talleres

Il ds Petrachi è a lavoro per trovare il nuovo vice Dzeko. Dopo le prestazioni deludenti di Nikola Kalinic, la Roma infatti è tornata sul mercato per cercare un sostituto per il bosniaco. Come riporta il sito tuttomercatoweb.com, la società giallorossa sarebbe interessata a Nahuel Bustos del Talleres. Il classe ’98 potrebbe rappresentare un’alternativa giovane e di prospettiva ma c’è da battere un forte concorrenza. Sull’argentino ci sono anche Napoli e Milan, ma la Roma ha mosso i primi passi importanti per cercare di prenderlo dalla prossima estate.