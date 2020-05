Calciomercato Roma, i Seattle Sounders in pressing su Pastore. L’agente smentisce tutto

Continuano a suonare le sirene della MLS per Javier Pastore. Secondo quanto riporta il sito specializzato francese footmercato.net i Seattle Sounders avrebbero mosso passi importanti per portare negli Stati Uniti il Flaco romanista. L’argentino avrebbe già dato il suo bene stare al trasferimento e adesso la dirigenza del club statunitense dovrebbe accordarsi con la Roma per ultimare il tutto. A mettere però il piede sul freno ci ha pensato l’agente di Pastore, Marcelo Simonian, che ha categoricamente smentito l’esistenza di una trattativa tra le parti.

FUTURO INCERTO – Ancora dubbi quindi sul futuro del trequartista giallorosso. Nel corso delle ultimi giorni l’ex PSG ha rilasciato dichiarazioni al miele per la città e per l’universo giallorosso, confermando la sua volontà di proseguire la carriera in Italia. Una sua cessione invece potrebbe dare respiro al bilancio della Roma, che alleggerirebbe così il monte ingaggi dei circa 4 milioni di euro che l’argentino percepirà fino al 2023.