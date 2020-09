“Barcellona su Dzeko”: Edin sui social mette like – FOTO

Non c’è pace per Edin Dzeko. Il trasferimento alla Juventus è saltato all’ultimo, nonostante la voglia del bosniaco di vincere un titolo in Italia negli ultimi anni di carriera. Poi il forfait di Verona, in cui ha espressamente chiesto a Paulo Fonseca di non essere schierato in campo. D’attualità invece il dibattito sulla fascia da capitano che spacca la piazza a metà. Ad aggiungersi ai vari rumors, poi, ci si mette anche una nuova voce di mercato: secondo Transfermarkt il Barcellona starebbe pensando al centravanti della Roma come possibile sostituto di Luis Suarez. Su un post di Instagram che diffonde l’indiscrezione, Dzeko all’inizio piazza il like. Poi lo toglie.