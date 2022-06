Anche la Roma segue Mota Carvalho del Monza: piace a Mourinho

La Roma guarda anche in casa Monza. Tra i protagonisti della promozione in Serie A c'è stato anche Dany Mota Carvalho, portoghese che ha attirato le attenzioni di diversi club. Ad esempio la Fiorentina, a cui in queste ore sembra essersi aggiunta anche la squadra giallorossa. Secondo 'Tuttomonza', infatti, la Roma avrebbe chiesto informazioni per lo stesso Mota, attaccante esterno classe '98. A mettere gli occhi su di lui José Mourinho, che lo avrebbe già fatto seguire nelle scorse settimane.