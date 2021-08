Abraham, spunta il retroscena: ha rifiutato il Barcellona

Abraham, però, aveva già parlato con Josè Mourinho ed era rimasto colpito dalla volontà di puntare su di lui

Manca ancora l'ufficialità ma a breve TammyAbraham sarà un calciatore della Roma. Prima le visite mediche, poi la firma sul contratto, ora manca solo il comunicato. Ma spunta un retroscena di Sky Sport UK: prima della chiusura della trattativa con i giallorossi, il Barcellona ha provato a portare l'attaccante in Spagna. Proprio Ronald Koeman ha tentato di convincerlo a trasferirsi in blaugrana. Abraham, però, aveva già parlato con Josè Mourinho ed era rimasto colpito dalla volontà di puntare su di lui, quindi ha detto di no al Barcellona.