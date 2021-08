Abraham-Roma, trattativa infinita: ora l’attaccante apre e Mourinho spera

Tiago Pinto in Inghilterra ad oltranza. Oggi si replica, spunta pure Iheanacho

Appesi fino alla fine a Tammy Abraham. Trattando ad oltranza, cercando ogni modo possibile per poterlo convincere, sperando che l’attaccante inglese finalmente si decida e dica sì alla Roma. Insomma, in attesa di quella fumata bianca che Tiago Pinto rincorre da due giorni e che potrebbe vivere oggi un’altra giornata importante, riporta Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Ieri, infatti, Abraham per la prima volta ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Italia, anche se la Roma non è ancora riuscita a convincerlo del tutto. Per la Roma e per Tiago Pinto è diventata anche una questione di immagine: incassare un altro no “pesante” dopo il naufragio della trattativa per Xhaka non sarebbe un bel segnale. Ecco anche perché Pinto ha deciso di restare a Londra ad oltranza, fino a che non avrà una risposta definitiva dal giocatore.