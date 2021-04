Cagliari, Pereiro positivo al Covid-19: è asintomatico e in isolamento

Il trequartista salta la partita con la Roma. E semplici cambia formazione

Gaston Pereiro positivo al Covid-19. Il trequartista uruguaiano non ci sarà quindi domani contro la Roma ed è un brutto colpo per Semplici, che lo avrebbe scelto come titolare al posto dello squalificato Nainggolan. “Il Cagliari Calcio comunica che gli ultimi test diagnostici eseguiti hanno rivelato la positività al Covid-19 di Gaston Pereiro - si legge nella nota ufficiale -. Secondo quanto previsto dalle normative in vigore il calciatore è stato subito isolato. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi e hanno iniziato l’isolamento fiduciario: il club ha avviato tutte le procedure del caso e resta in contatto con le autorità sanitarie competenti”. A destra a centrocampo dovrebbe esserci Zappa, con Nandez che fa la mezzala e completa il centrocampo con Marin, Duncan e Lykogiannis. Davanti Joao Pedro e Pavoletti, in vantaggio su Simeone.