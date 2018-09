‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “La Roma ha potenzialità per fare meglio. Il problema è nella testa”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): “Anche il bilancio dell’ultimo giugno è stato chiuso in perdita, nonostante i soldi della Champions. Questo perché? Perché quando la Roma guadagna, i soldi li investe. Per l’Uefa sarà break even, ma in realtà è in perdita un’altra volta. Come fa la Roma a perdere nell’anno in cui ha ricavi non previsti? Spende soldi ristrutturando Trigoria, una voce non prevista nei costi. Ora attiro insulti: in Real-Roma per la prima volta ho visto un abbozzo di identità quando la squadra aveva la palla. Per il livello dell’avversario, è stata meglio questa di Roma-Chievo. Ho visto la prima azione bella di quest’anno. La partita col Real non è positiva, ci mancherebbe altro, però ho visto qualcosa. Mi ha preoccupato più Milan-Roma dell’ultima gara a Madrid. Questa squadra ha la potenzialità di fare ottime partite, e lo dimostra una gara persa 3 a 0. Sono contento che Di Francesco non sia contento perché deve pretendere sempre di più. Io sono comunque preoccupato. Il problema è tutto nella testa, speriamo che Di Francesco riesca ad entrarci in qualche modo. E non molli”.

Riccardo ‘Galopeira’ Angelini (Teleradiostereo 92.7): “Oggi c’è chi scrive che Di Francesco si è rivolto ai senatori. Mi auguro che non sia vero, spero che abbia parlato a tutta la squadra. Avete visto l’atteggiamento di Kolarov in campo? È un’impressione sbagliata se dico che nelle ultime prestazioni si prende meno responsabilità rispetto a prima? La Roma è una squadra forte che può e deve far molto meglio, e io dico ancora che il mercato non è stato sbagliato, anzi, fino al pre-Malcom era pure mirato. Ma sulla partita di mercoledì… Asensio quella giocata non l’avrebbe mai fatta contro la Juve, non sarebbe nemmeno entrato in area”.

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pallotta è sempre più spazientito dalla situazione stadio e, da quello che ho capito, lui o chi per lui dovrà sborsare altri soldi. Il presidente dice che ha già speso tantissimo e che se non si farà lo stadio è pronto a lasciare la Roma. A Trigoria dicono che non c’è stato un rallentamento sull’iter, staremo a vedere… Quanto al campo Di Francesco ieri ha coinvolto i giocatori più simbolici in un colloquio di gruppo. A Trigoria sono in allerta perché la situazione della squadra deve prendere un’altra piega. Di Francesco proverà a trovare la vittoria, partendo dal 4-3-3 e inserendo Perotti e Kluivert”.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sullo stadio c’è stato un passo avanti, ma bisogna vedere che tipo di situazione nuova si viene a creare. I tempi tecnici sono ancora lunghi e la burocrazia è lenta. Domani a Bologna ci saranno diversi cambi, uno per reparto se non due, sia perché Di Francesco lo fa a ridosso di tre partite in una settimana, sia perché alcuni a Madrid non hanno reso secondo le aspettative. La scelta della formazione di domani sarà la più complicata della stagione per il tecnico. La mancanza di tre punti al Dall’Ara aprirebbe una crisi importante. Di Francesco è un allenatore che lascia molto spazio ai giocatori, li ascolta, ma poi è anche rigoroso e sa essere molto severo”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non credo che Di Francesco sia in discussione. Certo, se perdi a Bologna e nel derby vince la Lazio… I pronostici sulla Roma non li faccio più, perché quest’anno mi frega sempre. La squadra fa fatica a trovare una giusta identità e questo comporta una difficoltà a trovare una posizione in campo. Serve dare più certezze ai giocatori”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se la Roma non vince a Bologna, secondo me a Di Francesco non succederà nulla. Lo scossone potrebbe arrivare se la Roma perde il derby. Le cose sono due: o Eusebio vuole dimostrare che il mercato non è stato quello che dicono i dirigenti, o cerca di trovare una soluzione che vuole accontentare un po’ tutti”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Secondo me sull’iter dello stadio della Roma ci sarà sempre il freno a mano dopo i fatti accaduti, credo non se ne farà nulla di concreto”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Totti ha sempre considerato Trigoria casa sua. Ci sono stati due momenti diversi vissuti da Totti con Spalletti. Nella prima esperienza il tecnico gli è stato molto vicino, soprattutto durante l’infortunio. Nella seconda non è che ha deciso di farlo smettere, perché il primo campionato lo ha fatto giocare quando serviva e quando decise in campo con i gol, mentre l’anno dopo non lo ha fatto giocare quasi mai. Questo amore tra i due durò pochissimo, anche nella prima esperienza di Spalletti. Quando gli americani presero la Roma, il primo input dato a Luis Enrique era quello di mettere da parte Totti. La Roma a Bologna non può sentirsi tranquilla, ma anche Lazio, Inter e Napoli hanno partite difficili. La formazione della Roma che leggo in vista di domani dimostra la bocciatura di alcuni giocatori. Mi fa piacere rivedere Perotti dall’inizio, è un giocatore che qualunque grande squadra farebbe giocare. Sostituire Fazio e Kolarov con Marcano e Santon mi spaventa. Ma il Bologna non ha ancora mai segnato un gol. Sette cambi rispetto a Madrid? Non capisco cosa abbia in mente Eusebio”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Le esternazioni di Totti le capisco, ma dico quello che ho sempre sostenuto. Spalletti ha avuto la sfortuna di capitare nel momento in cui c’era da dire addio a Totti. Lo ripeto: l’amarezza di Francesco, anche a distanza di tempo, la capisco, ma lo stop di Spalletti a Totti è una decisione tecnica appoggiata sicuramente dalla società”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Totti doveva decidere da solo di smettere, e invece lo ha fatto qualcun altro per lui. Questa è la cosa peggiore. Leggo che alcuni giocatori della Roma sono stanchi e questo mi sembra ridicolo. Pensare al derby? E’ una partita come le altre ed è meglio se ci arrivi facendo punti. E’ vero che dalla Roma ci si aspettava di più, ma per dare le sentenze occorre aspettare almeno fino alla sosta di ottobre. Mi sembra tutto un po’ esagerato”.