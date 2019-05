‘RADIO PENSIERI’, PICCHERI: “La promozione di Totti non è sentita, ma strategica”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Roma squadra allo sbando, aldilà di Di Francesco o Ranieri, ed è giusto che non vada in Champions League. Io me lo aspettavo che a Reggio Emilia non vincesse. E contro la Juve non meritava di vincere. Chi pensa che la Roma possa ancora qualificarsi per la Champions, è fuori di testa”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ranieri non può permettersi di dire certe cose. Le doveva dire subito, non quando ha saputo che non lo avrebbero confermato. E poi lui ha fatto peggio di quello che ha fatto Di Francesco. Anche Ranieri fa parte della debàcle. E poi magari la Roma il prossimo anno può fare come l’Atalanta. Ranieri che lancia l’anatema sul futuro, mentre è ancora pagato dalla Roma, non va bene, non è giusto. E’ l’anno dei rimpianti per le romane, vedendo quello che fanno Inter e Milan. La Roma nelle ultime tre settimane si è autoflagellata. Totti nuovo direttore tecnico? Finché ci sarà Baldini quello è un ruolo che vale come il due di coppe quando regna denari”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “I giochi sono fatti. L’Inter batte l’Empoli e Fiorentina-Genoa finisce pari. Tranquilli. Ranieri non poteva avere la bacchetta magica, cosa poteva fare di più?”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ranieri ha detto cose che si sapevano da otto anni. Non c’era bisogno che lo dicesse uno che sta qui da meno di due mesi. Da Ranieri mi aspettavo qualcosa in più, ha fatto pochi punti rispetto a quelli che la Roma poteva fare”.

Stefano Piccheri (Retesport – 104,2): “Lo tsunami De Rossi riapre la vicenda Totti – si legge sulla pagina Facebook del giornalista -. Chi gli sta vicino, sa bene quanto il Capitano sia stanco della sua posizione ibrida e di esser pronto a salutare dopo Roma-Parma. E insieme a lui potrebbe lasciare pure Bruno Conti. Due bombe innescate che potrebbero diventare letali se esplodessero ora a Trigoria e, dopo la vicenda De Rossi, la dirigenza romanista vorrebbe correre ai ripari per schivare il grande pericolo di un’altra megaprotesta dei tifosi. Ecco perché corre voce da qualche giorno che Pallotta e Baldini vorrebbero ‘promuovere’ Totti a direttore dell’area tecnica. Totti sa bene chiaramente che si tratterebbe di una promozione strategica e non voluta e sentita. Due le vie: ringraziare e andarsene o accettare e chiedere carta bianca per ridisegnare tutta l’area tecnica, dal settore giovanile alla prima squadra”.