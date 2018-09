‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Roma deprimente, Schick vergognoso”. PRUZZO: “Manca un’identità”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92,7): “La Roma è caduta molto in basso e non riesce ad attaccarsi a nulla. È complicato capire i confini tra le qualità del Real Madrid e una Roma rassegnata al suo destino. Di Francesco continua a fidarsi dei senatori e lo capisco: puoi andare a Madrid con Luca Pellegrini? Il Real è una squadra che ti dà lezioni da ogni punto di vista, giudicare la Roma di fronte a questi fenomeni è ingeneroso. Vogliamo credere o no a Monchi? Perché se non ci crediamo, è inutile starlo a sentire. Per me c’è un blocco mentale e una difficoltà a trovare la squadra giusta. Ieri Dzeko fa una partita da minimo sindacale: l’avete mai visto andare a contendere un pallone? E mi sembra che Kolarov abbia un po’ mollato”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La partita di ieri è il fallimento di due anni di campagna acquisti. Il diamante della scorsa stagione doveva essere Schick e l’abbiamo visto, quelli di quest’anno per i quali è stato giusto vendere Strootman erano Pellegrini e Cristante… Ieri si è salvato solo De Rossi, ma rintuzzava, non è che ci si può aspettare più di tanto”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dalla Roma uno spettacolo deprimente. Olsen eravamo convinti fosse un portiere saponetta e invece ha tenuto in piedi la baracca. Il Real non ha mai deciso di giocare una partita vera. Non mi parlate più di Schick, non deve più giocare: quello che ha fatto ieri è vergognoso, non può giocare con quell’atteggiamento. Dzeko deve pensare a giocare, si arrabbia solo con i compagni. Ci sono atteggiamenti sbagliati: salviamo Zaniolo che ha toccato tre palloni perché almeno ha fatto vedere l’atteggiamento giusto”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ma Schick che cosa è andato a fare a Madrid? Solo per farci arrabbiare? E poi vedo Dzeko sull’orlo di una crisi di nervi. Secondo me prima o poi prendo a schiaffi qualcuno là dentro. Qualificazione non a rischio perché se la Roma non passa questo girone allora vuol dire che quest’anno arriva nona. È stata una Roma da vergognarsi. Parte tutto dalla società, c’è incapacità di gestire una cosa più grande di loro. Il calcio ha delle sue logiche, trasportare un certo modello di business a Roma non può funzionare. Hanno perso una delle caratteristiche fondamentali cioè la passione tra la squadra e la gente. Perché l’allenatore ora deve mandare segnali ai giocatori? Presidente Pallotta, dove sei? Fatti sentire!”

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi è piaciuto Olsen, così come De Rossi anche se ha commesso l’errore nel primo gol. Salvo anche Under e Zaniolo, che aveva voglia di fare ma non aveva un compito preciso. È stata una Roma arrendevole, forse anche una squadra più scarsa ci avrebbe provato”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Commentare la Roma oggi è come sparare sulla Croce rossa. Squadra senza certezze e punti di riferimento. Ne prendiamo atto e speriamo che Di Francesco riesca a risolvere i problemi. Non ce n’è stato uno a tenere il confronto a quelli del Real, nemmeno De Rossi. Gli allenatori contano, ma sono i grandi giocatori che fanno la differenza. Mi aspettavo che dalla Roma arrivasse qualcosa di positivo per guardare al futuro, invece non c’è ancora identità”.

Alvaro Moretti (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’unica cosa certa adesso nella Roma è la confusione. Spero che sia un caos creativo ma temo non lo sia. La condizione atletica è carente e il centrocampo è imbarazzante. Il settore del campo che l’anno scorso era l’arma in più quest’anno è completamente da rivedere. Una cosa è se Nzonzi ce l’hai come alternativa a De Rossi, l’altra e se deve giocare titolare. Tutto questo mentre hai fuori il fiore all’occhiello della campagna acquisti che si chiama Pastore”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il modo di rientrare in campo di Schick è un po’ sintomatico della differenza tecnica delle due squadre. È una questione di mentalità, sul 2-0 avevano fame di fare il terzo o quarto. Le italiane si sarebbero chiuse”.