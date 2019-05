Zeman: “De Rossi ha fatto con me il suo anno peggiore, non so se è stata colpa mia o sua”

Zdenek Zeman, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato dei calcio italiano e anche della Roma. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni:

“Nella Roma quest’anno troppe cose non hanno funzionato. A partire dalla campagna acquisti, non mirata. Mi è dispiaciuto per Di Francesco ottimo ragazzo e tecnico. Se prendi uno come lui poi devi seguire le sue indicazioni. Ma oggi i tecnici contano poco”.

Dopo Totti la Roma ha salutato anche De Rossi

“Capisco la delusione dei tifosi, ma cerco di capire anche il club. Un giocatore che ha dato 18 anni alla Roma meriterebbero di decidere lui quando smettere. Ma il calcio di oggi non lo permette. Mi spiace che De Rossi abbia fatto con me la peggior stagione della sua carriera: non so ancora se per colpa mia o sua”.