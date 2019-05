Svolta alla Roma: Totti diventerà direttore tecnico

La dirigenza della Roma da tempo sta programmando i nuovi quadri dirigenziali in vista della prossima stagione. E così, aspettando che il d.s. Petrachi trovi l’accordo col Torino per liberarsi, forse già la prossima settimana Francesco Totti sarà nominato direttore tecnico. Un passo avanti nella carriera che lo terrà a contatto con tutte le scelte di campo: dalla scelta dei giocatori al rapporto continuo con l’allenatore: ciò che predilige. Al presidente Pallotta e ai suoi dirigenti, però, non riuscirà quell’accoppiata di capitani che avevano studiato e che avrebbe mantenuto a Trigoria quei simboli e quella romanità che i tifosi pretendono. Daniele De Rossi ha scelto di giocare almeno un altro anno, con tutte le polemiche che ne sono seguite, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

La contestazione ha sconcertato Pallotta, anche perché è arrivata fino al ristorante gestito dalle sorelle a Boston. La dirigenza non ritiene di aver mancato di rispetto ad un giocatore a cui, secondo quello che si dice a Trigoria, solo la proprietà Usa ha pagato 58 milioni lordi di stipendio. C’è da dire però che a livello personale i rapporti tra i dirigenti e DeRossi sono rimasti buoni. Proprio per questo si sta aiutando il capitano a trovare una sistemazione ai Los Angeles, la franchigia della Mls nata nel 2015. Un’avventura che lo affascina quanto la tentazione del Boca Juniors. In attesa di un ritorno a Trigoria.