Summit per il tecnico: da De Zerbi a Fonseca, il casting va avanti

Aspettare non è tempo sprecato. Certo, non è facile tenere la barra dritta, ma sul tavolo ci sono diverse opzioni, che però si materializzeranno con tutta probabilità solo la prossima settimana. Se Sarri resta un sogno, la pista italiana porta a Roberto De Zerbi, che pure ieri ha detto di “voler rimanere al Sassuolo”. Piace parecchio anche Marco Giampaolo, anche se resiste la suggestione straniera, che vede Paulo Fonseca dello Shakhtar Donetsk più avanti di Benitez e Blanc. Il nome di Josè Bordalas al momento sembra privo di concretezza. Occhio però ad una soluzione apparentemente di mezzo. Ovvero uno straniero italianizzato. Parliamo di Sinisa Mihajlovic che, nonostante il suo passato nella Lazio non lo favorisca, ha un eccellente rapporto con Totti (e De Rossi) ed è stato protagonista di una stagione straordinaria a Bologna. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.