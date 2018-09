Stadio Roma, Raggi: “Si ricomincia”. E Pallotta cerca soci

Dopo lo stop alle procedure dovuto dall’inchiesta «Rinascimento», che ha al centro il costruttore Parnasi, la Roma può sorridere. Ieri Virginia Raggi ha detto all’Ansa che, terminata la cosiddetta «due diligence» ordinata dopo l’inizio dell’inchiesta, si procederà con le autorizzazioni per lo stadio, scrive Massimo Cecchini su “La Gazzetta dello Sport“. “L’esito della “due diligence”, che non è ancora terminata, è fondamentale: se no che cosa l‘abbiamo fatta a fare? Però a breve dovremmo avere gli esiti e quindi poi in base a quelli ci si muoverà di conseguenza. Si procede“. E procede anche Pallotta, che sta cercando soci (si parla di «Starwood») anche per la costruzione sia dello stadio in sé che del «business park».