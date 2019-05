Roma, valore aziendale in crescita: è 21esima in Europa

Da tempo ormai la Juventus viaggia a una velocità tutta sua: il suo valore d’impresa, aumentato del 57% tra il 2016 e il 2019, è superiore a quello delle milanesi messe assieme. L’ultimo report di Kpmg, basato sui dati economico-finanziari del 2017- 18 e sulle altre voci (social e rosa) all’1 gennaio 2019, ha recepito solo i primi effetti dell’operazione Ronaldo. Quanto all’Inter, la crescita (+41%) è dipesa dal boom commerciale e dalla gestione più equilibrata: quando i cinesi sono arrivati il club valeva 429 milioni, ora è salito a 692. Parabola differente per il Milan che presenta la performance peggiore a livello europeo in termini di redditività (-57% il ritorno sulle vendite). Rossoneri diciannovesimi a quota 555 milioni, dietro il Napoli a 569 e davanti alla Roma a 516 (in crescita del 13% e 21esima in Europa). Nella classifica delle 32 c’è pure la Lazio, 28a a 297. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.