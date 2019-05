Roma-Juve, spediti verso i 50mila biglietti: il record sarà polverizzato

Viaggia spedita verso i 50 mila spettatori la prevendita di Roma-Juventus di domenica, arrivata a 48mila presenze certe tra abbonati (23mila) e biglietti venduti. Sono esauriti i Distinti Sud, la Tevere parterre e praticamente anche il settore famiglia, c’è poca disponibilità in Tevere top centrale, mentre in Monte Mario e nel lato Nord dello stadio i tagliandi sono ancora disponibili. In ogni caso, in campionato, è già record stagionale: mai, infatti, quest’anno, erano stati venduti, oltre agli abbonamenti, almeno 25 mila biglietti. Come scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, il record si è avuto contro la Lazio, quando erano stati poco meno di 24 mila, ma era settembre, poi sempre numeri piuttosto bassi. Domenica, per la penultima in casa, il colpo d’occhio sarà di quelli importanti, anche se la partita per la Juventus è poco più di un’amichevole, mentre la Roma si gioca un pezzo importante di futuro. Farlo con la gente accanto darà a De Rossi e compagni un grande aiuto.