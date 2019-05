Perotti: “De Rossi e il Boca? Si riuniva con Paredes per i derby con il River…”

“Io ho un contratto fino alla metà del 2021, poi mi piacerebbe tornare in Argentina. De Rossi al Boca? In caso lo farebbe per itifosi, ma non so se succederà. Deve decidere lui”. Neanche il tempo di tornare in Argentina per le vacanze, che Diego Perotti parla alla trasmissione radiofonica ‘Oral Deportiva0. Partendo proprio dal futuro dell’ormai ex capitano, corteggiato dal Boca del d.s. Burdisso: “A DeRossi il Boca piace, si riuniva con Paredes per vedere la partita contro il River. Però non so se verrà, è una decisione personale, conta anche la tranquillità della famiglia, non si può essere egoisti, ci sono tante cose da valutare. Di certo se un giocatore come Daniele pensa di venire qui è per quello che possono trasmettere i tifosi argentini” riporta Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

“Nonostante gli infortuni sono contento della mia carriera – spiega Perotti -. Ho un contratto per altri due anni, poi mi piacerebbe tornare. In certi casi influiscono la famiglia e la tranquillità che c’è in Europa, ma tanti giocatori, anche europei e brasiliani, chiedono come si viva il calcio qui. A volte si dice che cambiare aria faccia bene, ma è la testa – garantisce sempre Diego Perotti – la cosa più importante”.