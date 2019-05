Papà Alberto per ora resterà alla Primavera, ma qualcosa cambierà

Non sono giorni semplici a casa De Rossi. Alberto, oltre ad essere il padre di Daniele, è anche l’allenatore della Primavera romanista, con un contratto fino al 2020 e una carriera ventennale nel club giallorosso. Come riporta La Gazzetta dello Sport, inevitabile che, andando via Daniele e neppure nel migliore dei modi, De Rossi senior abbia riflettuto e rifletterà sul suo futuro. L’idea, nonostante non gli abbia ovviamente fatto piacere la decisione della società e il modo di comunicarlo a Daniele, è di restare almeno fino alla scadenza dell’attuale accordo. Perché a lui allenare i giovani piace e alla Roma piace il suo modo di fare, in campo e fuori. Con i ragazzi e con suo figlio, che non ha mai voluto allenare proprio per non condizionarne scelte e carriera. Farà così anche stavolta, ma dal prossimo anno per lui andare a Trigoria sarà sicuramente diverso.