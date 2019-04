Milan, Gattuso in bilico: per il futuro c’è anche il nome di Di Francesco

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio, è in bilico la posizione di Gennaro Gattuso al Milan. Il club rosssonero si guarda intorno per il futuro, e accanto ai nomi dei vari Sarri, Jardim e Giampaolo, scrive La Gazzetta dello Sport, c’è anche quello dell’ex tecnico della Roma Eusebio Di Francesco.

Il tecnico abruzzese ha ricevuto diverse offerte dall’estero (Russia, Turchia, Emirati Arabi, Siviglia) e un paio pure dall’Italia, ma l’interesse milanista lo inorgoglisce.