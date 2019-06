Mercato Roma, Gerson il primo colpo di Sabatini al Bologna

Il primo colpo del nuovo Bologna di Walter Sabatini potrebbe essere Gerson. Il brasiliano, dopo la stagione in prestito alla Fiorentina, è pronto a tornare a Trigoria, ma con la valigia pronta per partire di nuovo. I giallorossi non lo considerano parte del progetto tecnico e a “salvarlo” potrebbe essere l’uomo che lo ha portato in Italia. Come scrive La Gazzetta dello Sport, oggi Sabatini diventerà ufficialmente il nuovo d.t. degli emiliani. Pronta un’offerta alla Roma per il prestito e un diritto di riscatto fissato a 10 milioni.