Massara, nuovo addio subito dopo il Parma

Domani sarà l’ultima gara di Ricky Massara come dirigente della Roma. Esattamente direttore sportivo, il ruolo che ha ricevuto in dote subito dopo le dimissioni di Monchi. Ecco, lunedì toccherà anche a lui dimettersi, per abbracciare un futuro diverso, riporta “La Gazzetta della Sport”. E, dopo otto anni appunto, dire probabilmente addio per sempre alla Roma.

Massara è sbarcato a Trigoria nel 2011, portato da Walter Sabatini. Negli anni è stato prima dirigente delle giovanili, poi della prima squadra, diventando per due volte d.s., subito dopo le dimissioni di Sabatini e di Monchi. In entrambi i casi, però, Pallotta ha deciso poi di non puntare su di lui. A metà aprile è volato a Boston per illustrare al presidente il suo piano, evidentemente senza convincerlo. Gli è stato offerto un ruolo nel settore giovanile, lui preferisce lasciare e volare altrove. Sembra a Bologna, ancora vicino a Sabatini. Ma lo vogliono anche Brescia e Fiorentina.