Mamma Zaniolo: “Nicolò? Adesso vale 60 milioni”

Adesso per Zaniolo c’è anche un prezzo ufficiale. A fissarlo è stato direttamente mamma Francesca, che intervenendo ieri a Radio Rai nella trasmissione “Un giorno da pecora” si è lasciata andare ad una valutazione precisa: “Non ci sembra vero quello che sta vivendo Nicolò, non stiamo realizzando quanto vale il suo cartellino. Sessanta milioni di euro sono tanti” Insomma, in una fase in cui il rinnovo di contratto di Zaniolo è quasi all’ordine del giorno, non certo un’uscita felice. Fatta in buonafede, ovviamente, ma che ha agitato anche molti tifosi giallorossi. Lo scrive Pugliese su La Gazzetta dello Sport.