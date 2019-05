Infascelli: “Francesco è bravissimo pure sul set”

“Francesco è bravissimo. Ha i tempi della recitazione e poi ha idee, propone soluzioni. Girare con lui è un piacere”. Parole di Alex Infascelli, regista che dirige il documentario tratto dall’autobiografia “Un Capitano”. “Dopo quello di ieri (due giorni fa, ndr), con Totti avremo ancora un ultimo set nell’Olimpico di notte. Vorrei fare qualcosa di misterioso, in stile John Carpenter quando ha lavorato su Stephen King, oppure lo “Stand by me” di Bob Reiner. Vedrete, sarà bello”. Così come lo sarà la serie tv su Totti su cui si sta scegliendo il cast. A sceneggiare, tra l’altro, ci sarà anche Stefano Bises, uno degli autori di Gomorra. Brividi assicurati.