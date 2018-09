I tifosi giallorossi non salvano nessuno

C’è chi dice che la colpa è tutta di Pallotta che ha creato “l’As Roma plusvalenza” e chi chiama Monchi: “Il cassiere di Siviglia”. C’è chi se la prende con Pastore, che entra in campo “come se stesse passeggiando a via del Corso”. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, i tifosi della Roma non salvano nessuno, nel giorno della disfatta di Bologna, anche se al tecnico vengono concesse più attenuanti: “Perché tanto, con tutti, è sempre la stessa storia”.

Il principale indiziato è, come lo chiama qualcuno, “Pallotta mr dollar”. “Sbrigate a annattene”, gli viene chiesto in romano. Ma anche in inglese, per chiarire meglio: «Go home». Da Boston a Trigoria vengono chieste anche le dimissioni di Monchi: “Guarda che hai distrutto tutto”.

(C. Zucchelli)