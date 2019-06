Gonzalo 9 di manovra, ma ora deve tornare più vicino all’area

Deve assolutamente rilanciarsi Gonzalo Higuain e chissà se è la Roma la squadra giusta per farlo. Sacrificato sull’altare di CR7 dalla Juve, non s’è ambientato nel Milan e poi, cosa più grave, non è riuscito a imporsi neanche con Sarri che nel Napoli l’aveva fatto diventare centravanti irresistibile. Bisogna chiedersi che tipo di giocatore sia Higuain in prospettiva Fonseca. L’argentino avrebbe bisogno di ritrovare serenità, una posizione più offensiva e un gioco più verticale e alto com’era nel Napoli. La Juve, scrive Fabio Licata su La Gazzetta dello Sport, partendo bassa, gli chiedeva più movimento: Higuain sa fare il 9 di manovra, aiuta, è generoso, ma con Allegri arrivava spesso meno lucido o indebolito al tiro. Di solito Fonseca nello Shakhtar prediligeva il 4-2-3-1: forse un 4-3-3, avendo ali offensive e che “stringono”, potrebbe dare una mano a Higuain.