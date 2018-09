Goldaniga: “Il Frosinone ora non può più sbagliare”

Grande rammarico per un pareggio sfumato a soli 9’ dal termine contro la Juve, ma anche fiducia per la sfida di domani sera all’Olimpico contro la Roma. È il clima che si respira all’interno del Frosinone alla vigilia della partita contro la squadra di Di Francesco, reduce dall’inatteso passo falso di Bologna.

Salamon, il gigante polacco della difesa frusinate, commenta:”Contro la Juve abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo, ma siamo stati sfortunati in occasione del gol di Ronaldo. Adesso speriamo di fare bene contro la Roma. Non dobbiamo guardare la classifica perché il campionato è ancora molto lungo e, magari, dopo una serie di sconfitte, ci sarà occasione di gioire per un filotto di punti“. Il grosso problema della squadra di Longo, penultima e con lo zero nella casella dei gol segnati dopo 450 ‘, è proprio il digiuno di reti e le difficoltà che incontrano gli attaccanti, scrive Maurizio Di Renzo su “La Gazzetta dello Sport”. A tal proposito Goldaniga non getta la croce addosso alle punte: “Non è una questione di compagni che non riescono a sbloccarsi. Purtroppo facciamo fatica a creare occasioni da gol, ma stiamo lavorando sodo per migliorare sotto quest’aspetto. La Roma? Non è in un buon momento, ma è pur sempre la Roma. Ma ce la giocheremo ripartendo proprio dalla prestazione offerta contro la Juve: non possiamo più sbagliare”.