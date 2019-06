Fonseca giocherà così: esterni d’attacco e difesa alta

S i partirà dal 4-2-3-1, il marchio di fabbrica di Fonseca, che punta al possesso palla ed al controllo della partita. In comune con Di Francesco ha la difesa alta e gli esterni d’attacco (anche qui solitamente a piede invertito) che vanno a giocare spesso dentro il campo. Come scrive La Gazzetta dello sport, in fase d’impostazione uno dei due mediani (di solito il palleggiatore) si abbassa tra i due centrali di difesa, proprio mentre gli esterni di difesa si alzano, creando ampiezza nel gioco.

Da un paio di giorni viene accostato alla Roma il trequartista belga Ferreira Carrasco, che può giocare su entrambi i lati ma che in Cina guadagna tanto. Niente Bailey, invece, l’agente ieri ha escluso la Roma. Voci di un interessamento per Samatta (Genk), Kouame (Genoa) e Taison, uno dei fedelissimi di Fonseca allo Shakthar.