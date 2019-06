Fonseca a sinistra ha chiesto Ismaily. Piace Pinamonti

E adesso che la Roma ha il suo allenatore, a Trigoria si può iniziare a lavorare anche sulla squadra, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Della sua ex squadra, lo Shakhtar, Fonseca ha chiesto un giocatore: Ismaily, terzino sinistro brasiliano, uno dei suoi pupilli. La Roma ci proverà perché è un’esplicita richiesta del tecnico portoghese, ma non sarà facile portarlo nella Capitale, né probabilmente lo si potrà fare in tempi rapidi. Gli ucraini per il brasiliano vogliono infatti circa 15 milioni di euro, una cifra che a Trigoria considerano importante, in funzione anche del fatto che il giocatore ha già 29 anni.

Con l’Inter, invece, si parla ovviamente di Dzeko ma anche dell’eventuale contropartita. Ed in nomi su cui ragionano i giallorossi sono due: il portiere romeno Ionut Radu e l’attaccante Andrea Pinamonti. Per l’estremo difensore i nerazzurri vogliono circa 20 milioni (tra l’altro, sembra destinato al Cagliari nell’operazione-Barella), il secondo (ieri doppietta al Mondiale Under 20) invece l’Inter lo vorrebbe girare alla Roma alla pari con Dzeko. Interessa anche Florentino, centrocampista ventenne del Benfica. Dove la Roma continua a tenere d’occhio un altro portiere, il greco Vlachodimos. Ancora aperto il discorso con l’Atalanta per Gianluca Mancini.