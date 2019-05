Florenzi va k.o. E gli infortuni muscolari ora sono 49

A un passo da quota 50. Solo a pensarci ad inizio stagione sarebbero venuti i brividi. Ed invece è realtà, a tre giornate dalla fine del campionato. Già, perché come scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, l’infortunio muscolare alla coscia destra di Alessandro Florenzi è il numero 49 della stagione giallorossa.

La situazione di Florenzi verrà monitorata già in giornata, per capire bene l’eventuale entità del danno riportato a Marassi. Verrà controllato anche Federico Fazio, che nel finale della partita si toccava il flessore della coscia. L’argentino, però, è riuscito a concludere la sfida con i rossoblù, facile che possa essere stato un semplice indurimento, gestibile con un paio di giorni di fisioterapia e lavoro differenziato. Insomma, le premesse perla sfida chiave con la Juventus non sono delle migliori, anche se è oramai imminente il ritorno in gruppo di Daniele De Rossi che dovrebbe essere a disposizione per la sfida di domenica sera contro i bianconeri.