Florenzi multiuso. È tornato il jolly d’oro della Roma

A destra o a sinistra, terzino o esterno alto. Alessandro Florenzi è tornato a essere il jolly giallorosso che tutti si coccolano, perché se hai un problema c’è sempre lui che te lo può risolvere. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, l’ultima prova di Florenzi, quella di domenica sera contro l’Inter di Spalletti (proprio il tecnico che la scorsa estate l’ha tentato a lungo – insieme alla Juventus – e che lo avrebbe voluto volentieri con lui all’Inter), ha rispolverato un giocatore capace di essere utile un po’ in tutti i ruoli.

Intanto il vicecapitano della Roma, causa assenza forzata di De Rossi, continua ad essere anche l’uomo che va in campo con la fascia. La guida carismatica, l’uomo che rappresenta la Roma. E in questo ruolo ci si dovrà calare ancora per un po’, almeno finché De Rossi non avrà recuperato dal fastidioso infortunio che lo tiene oramai ai box da Napoli-Roma dello scorso 28 ottobre. E