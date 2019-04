C’è anche il Lipsia sulle tracce per Dzeko. Si lavora per Tonali

Mentre un d.s. si avvicina, l’altro resta in bilico ma continua a lavorare per il futuro. L’arrivo di Petrachi inevitabilmente fa pensare che non tutti a Trigoria si fidano fino in fondo delle capacità di Massara. Possibile che l’attuale ds decida lo stesso di restare. O, magari, passare la mano e seguire Sabatini a Bologna, scrive Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Intanto, però, Massara continua a lavorare. Edin Dzeko può dire addio. Nella lista di squadre interessate al centravanti giallorosso – oltre a Inter e West Ham – nelle ultime ore si è iscritto anche il Lipsia, che sarebbe pronto a garantirgli un biennale. Ma in Germania il bosniaco piace anche al Borussia Dortmund. Nel frattempo, invece, in entrata Massara continua a tessere la tela intorno al gioiellino Tonali (al Brescia piacciono i baby giallorossi Riccardi e Antonucci, ma la Roma non intende assolutamente perderli), mentre sta anche cercando di capire se il Watford è davvero interessato alle prestazioni di Robin Olsen. Lo svedese, tra l’altro, in Inghilterra è seguito anche dal Bournemouth e dal Norwich, che sta per tornare in Premier League.