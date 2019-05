Cargnelutti in volo: piace a Parma, Sassuolo e Torino

Oggi, alle 15, guiderà la Primavera nell’ultima fatica della regular season, a Udine, dove la Roma va a caccia di una vittoria per ipotecare il 3° posto e trovare una tra Cagliari e Chievo nella final six. Poi Riccardo Cargnelutti cercherà anche di portare a casa il titolo, prima di pensare al suo futuro. Già, perché sul capitano della Primavera si stanno orientando gli interessi di tanti club, di B ma anche di A, riporta “La Gazzetta dello Sport”. Il Parma è uno dei più interessati e lo vorrebbe per prendere il posto di Bastoni. Ma piace anche al Sassuolo, mentre potrebbe essere una pedina di scambio con Atalanta e Torino relativamente alle situazioni di Gasperini e Petrachi. Al Torino, ad esempio, piace lui, ma anche Cangiano e Pezzella.