Brozovic salta la Roma e forse la Juve

Ci sono delle statistiche che mandano fuori strada. Perché nel calcio non tutto è traducibile con i numeri. Prendi l’esempio di Marcelo Brozovic e delle partite saltate interamente in stagione con l’Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sono 5 tra squalifiche e infortuni, 3 di campionato e 2 di Europa League. Risultato: 4 vittorie su 5. La quinta è però la sconfitta nel ritorno con l’Eintracht che tanto ha pesato nel giudizio sulla stagione nerazzurra. Eccolo, il nodo. La risonanza magnetica ha confermato la sensazioni negative: distrazione alla coscia destra, muscolo semitendinoso, in sostanza la parte posteriore della coscia. Brozovic salterà sicuramente le partite con Frosinone e Roma e non è scontato che possa esserci il 27 aprile con la Juventus: dipenderà dalla voglia di rischiare del tecnico, probabilmente poca, per non rischiare poi una ricaduta.