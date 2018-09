Oltre alla Roma dei grandi, c’è anche la Primavera che cerca gloria in Europa. L‘esordio in Youth League per i ragazzi di De Rossi è allo stadio Alfredo Di Stefano di Madrid contro i pari età del Real. Il tecnico di Ostia dovrà fare a meno di Zan Celar. Stesso girone della prima squadra, la baby Roma cerca riscatto dopo la sconfitta contro il Sassuolo in campionato. Lo scrive Il Tempo.