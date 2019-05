Roma, con la Juve l’Olimpico torna pieno

Quota cinquantamila. Per la sfida di domani tra Roma e Juventus sarà record di presenze sugli spalti dell’Olimpico, con gli spettatori che raggiungeranno per la prima volta in questo campionato la simbolica soglia dei 50mila. Come riporta Il Tempo, negli scorsi giorni è stato registrato il sold-out dei Distinti Sud e della Tevere, con un totale di oltre 24mila tagliandi venduti, di cui appena 600 del settore ospiti. La squadra di Ranieri vuole ripagare sul campo la fiducia dei propri tifosi, che sperano di poter lottare fino all’ultima giornata per raggiungere il quarto posto occupato dall’Atalanta, impegnata in giornata con il Genoa. Il tecnico punterà nuovamente sul 4-2-3-1, che dovrebbe vedere la presenza dei recuperati Florenzi e De Rossi, quest’ultimo pronto a rilevare uno tra Nzonzi e Cristante. I veri dubbi riguardano la metà campo offensiva: Zaniolo e Kluivert si giocano una maglia a destra, mentre al centro Pastore insidia Pellegrini, comunque favorito sull’argentino. Confermati Dzeko e soprattutto El Shaarawy, il cui futuro sarà più chiaro dopo l’incontro tra la società e il fratello-agente fissato per la prossima settimana.