Manolas resta in dubbio. Pronto Juan Jesus

Manolas tiene in ansia Ranieri. Dopo aver saltato la partita con l’Inter a causa di un risentimento muscolare all’adduttore, per oggi sarebbe previsto il ritorno con il gruppo, ma, come riporta Il Tempo, il greco continua ad avvertire un fastidio alla coscia. Negli ultimi giorni il difensore si è allenato individualmente, dividendosi tra le cure fisioterapiche e il lavoro sul campo, dove riesce comunque a correre e a calciare. Il centrale della Roma proverà a svolgere la seduta odierna insieme al resto dei compagni, capendo poi le risposte del muscolo in vista della sfida con il Cagliari (recuperato Cacciatore, ancora out Klavan).

Se nelle prossime 48 ore Manolas avvertirà delle sensazioni migliori non è impensabile un suo utilizzo dal 1′ contro i sardi, nel caso contrario è pronto a sostituirlo Juan Jesus, che non ha sfigurato a San Siro in coppia con Fazio. Per la gara di sabato pomeriggio (sono previsti poco più di 30mila spettatori) non ci sarà, ma anche De Rossi sta lavorando duramente per tornare il prima possibile a disposizione.

Il capitano giallorosso ha nel mirino l’impegno con il Genoa in programma domenica 5 maggio e tra oggi e domani si riaffaccerà sul campo per le prime sgambate. C’è ancora bisogno di tempo per rivedere Karsdorp e Santon al 100%: entrambi puntano la Juventus. Florenzi sarà costretto agli straordinari.