Lazio, Lotito: “Dopo il derby mi sono allenato due ore e mezza per sfogarmi”

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha rilasciato un’intervista al quotidiano “Il Tempo”. Queste alcune sue dichiarazioni sul derby vinto dalla Roma per 3 a 1.

Presidente ha fatto tardi perché non ha dormito dopo il derby?

“È un problema che affronterò da domani (ride ndr). Anzi devo dire che sabato mi sono allenato due ore e mezza nel centro sportivo di Formello per scaricare la tensione, altrimenti sarebbe successo qualcosa, invece mi sono sfogato sulle attrezzature”.

Non ha telefonato a Simone Inzaghi?

“A caldo non si fanno mai rimproveri o considerazioni, soltanto a mente fredda. Il derby è stato una parentesi”.

Ma prima era romanista presidente?

“Questa è un’altra invenzione che nasce da un fatto molto semplice. Quando ero ancora fidanzato con la mia futura moglie, mio suocero era proprietario della Roma insieme alla famiglia Sensi. Quindi è capitato di andare allo stadio a vedere le partite dei giallorossi con lui, ma poi l’ho convertito sulla via di Damasco e ora tifa Lazio per merito soprattutto di mio figlio. Dà lì è nata la storia di Lotito romanista, che festeggiava i gol della Roma. Se ho mai esultato a una rete? Ma no, serve tutto per screditarmi, però neanche potevo mettermi a piangere per la squadra della mia famiglia. Qualcuno dice “purché se ne parli”, ma di questi tempi invece è meglio che non se ne parli affatto”.