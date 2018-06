Il preparatore atletico Norman va in Russia con la Germania

Si scalda anche il mercato dello staff giallorosso: Norman saluta, Ed Lippie rimane. Prendono strade diverse gli uomini scelti da Pallotta nel 2015, il «director of performance» è già impegnato con la Germania ai Mondiali: sarà il preparatore atletico della corazzata tedesca, come nel 2014 quando la Nazionale si laureò campione del mondo, e non tornerà a Trigoria dopo l’avventura in Russia, scrive “Il Tempo“. Un vuoto da colmare. L’«head of performance coach», l’esperto di fitness e nutrizione Ed Lippie, salvo colpi di scena resterà nella capitale anche il prossimo anno.