Derby di sera, orario in dubbio

Calendario con incognita, derby con sorpresa. La Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e i posticipi dall’11ª alla 14ª giornata di ritorno. Se nel primo dei quattro turni comunicati fila tutto liscio, con la Roma impegnata al Dall’Ara contro il Bologna alle 12.30 di sabato 31 marzo, Cagliari-Torino alle 18 e il big match Juventus-Milan alle 20.45, nel turno seguente la questione comincia a farsi più complicata per l’incertezza legata agli esiti degli ottavi di Champions. Quel che è certo è che Spal-Atalanta si giocherà venerdì 6 alle 20.45. Sabato 7 vede al momento Benevento-Juventus alle 15 e Roma-Fiorentina alle 18, con il derby Sampdoria-Genoa alle 20.45.

Se Roma e Juventus dovessero passare ai quarti di Champions, scenderà in campo alle 15 la squadra impegnata in Europa il martedì successivo, mentre quella che giocherà in Europa il mercoledì sarà in scena alle 18 in campionato. Se solo una dovesse superare gli ottavi, avrà la precedenza per le 15. Stesso discorso per Udinese-Lazio e Milan-Sassuolo in programma domenica 8, rispettivamente alle 18 e alle 20.45: se le due italiane dovessero avanzare in Europa, la Lega si riserva il diritto di posticipare il match al lunedì successivo o in orari diversi (qualora passasse la Lazio e non il Milan potrebbero invertirsi gli orari).

Ben più complesso lo scenario nella 13ª di ritorno, weekend particolarmente caldo perché vede, al momento, alle 18 di domenica 15 aprile, il derby capitolino e alle 20.45 Milan-Napoli. Anche questi orari sono strettamente legati all’Europa League. In teoria le squadre impegnate in questa competizione dovrebbero giocare di lunedì, ma essendoci il turno infrasettimanale di campionato la settimana successiva, non è possibile. Se entrambe dovessero qualificarsi per i quarti (ritorno in programma giovedì 12 aprile), avrà diritto a un paio d’ore di riposo in più la squadra che ha giocato fuori casa in Europa. Se toccasse ad entrambe si potrebbe pensare a un doppio appuntamento alle 20.45, tv permettendo. La Lega ha fissato, chiedendo una deroga alla Uefa per la contemporaneità con Besiktas-Bayern, il recupero di Juventus-Atalanta mercoledì 14 marzo alle 18. Benevento-Cagliari passa da sabato 17 marzo al giorno successivo per motivi di ordine pubblico legati alla visita di Papa Francesco nella città campana.