Attesa Conte. Smentite su Mourinho

Servirà altro tempo per sbrogliare il nodo Conte, come riporta Il Tempo. L’allenatore non ha preso alcun impegno per il futuro, nonostante il forte pressing dei tanti club, tra cui la Roma. Al momento la prima scelta del tecnico è quella di lavorare in Italia, mettendo in secondo piano gli ammiccamenti arrivati d’oltralpe, come quello del Bayern.

Nella sua testa Conte ha come opzione primaria un ritorno alla Juventus, che deve prima chiarire con Allegri. Il livornese vuole una profonda rivoluzione per rimanere e nei prossimi giorni andrà finalmente in scena il faccia a faccia con Agnelli per un dentro o fuori definitivo.

Se arrivasse una chiamata dal suo ex club Conte non esiterebbe più di tanto ad accettare la corte, lasciando Roma e Inter (ancora in corsa) con un pugno di mosche in mano. Indipendentemente dalla decisione dell’amico tecnico, Petrachi si avvicina alla poltrona di ds della società di Trigoria, che smentisce le indiscrezioni francesi su Mourinho.