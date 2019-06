Roma, Fonseca farà spesa a Donetsk: Ismaily e Marcos Antonio

Nella corsa alla panchina giallorossa, s’intrecciano anche possibili obiettivi di mercato, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

E se De Zerbi, accettando la corte dei giallorossi, cercherebbe in tutti i modi di portarsi dietro il centrocampista Sensi, nei colloqui andati in scena con Fonseca sono stati fatti altri due nomi: la mezzala Marcos Antonio, classe 2000, scovato in Portogallo nell’Estoril e il terzino sinistro Ismaily, 29 anni, che la Roma conosce bene per averlo incrociato più volte in Champions.

Capitolo Defrel: la Sampdoria ha chiesto uno sconto sui 13 milioni pattuiti un anno fa per il riscatto dell’attaccante. A Trigoria hanno risposto negativamente. In caso di preliminari di Europa League, il francese potrebbe anche restare.