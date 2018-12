Monchi riprende quota grazie a Zaniolo

Il centrocampo della Roma ha ingranato scacciando i fantasmi di inizio stagione comparsi dopo le cessioni di Nainggolan e Strootman. Adesso sui social, e non solo, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, c’è chi ha rivalutato la figura di Monchi gridando all’affare dopo la sfilza di infortuni che hanno colpito Radja e l’ottimo momento di Zaniolo, entrato nella trattativa proprio con l’Inter che ha voluto regalare il Ninja a Spalletti.

Intanto Lorenzo Pellegrini ha qualche chance di esserci contro il Cagliari (stamattina il ritorno in gruppo), Fazio tenterà il recupero in settimana, mentre De Rossi potrebbe prendersi qualche giorno in più per non rischiare ricadute. Juve-Roma: biglietti per il settore ospiti a 65 euro.