Inter, Lautaro insidia Icardi. Recuperato Borja Valero

Volata Champions per l’Inter che nel giro di sette giorni affronterà Roma e Juventus a San Siro. In vista della gara di domani sera contro i giallorossi, scrive Salvatore Riggio su Il Messaggero, Luciano Spalletti ha ancora il dubbio su chi schierare tra Icardi e Lautaro Martinez al centro dell’attacco.

Il tecnico domani avrà a disposizione Borja Valero, che ha recuperato dal problema fisico rimediato con il Frosinone (come è emerso dagli accertamenti medici di lunedì): lo spagnolo si gioca con Gagliardini una maglia da titolare. Non è da escludere un ritorno dal primo minuto di Joao Mario (non accade dal 10 marzo con la Spal). Al contrario, non ci sarà Brozovic.