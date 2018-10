Da presunti bidoni a titolari, la squadra che non ti aspetti

C’è una formazione di calciatori rinati con la nuova maglia, in queste prime otto giornate di campionato, scrive Eleonora Trotta su Il Messaggero.

In porta Ospina; Malcuit, Tonelli, Maksimovic, Santon nei quattro di difesa; Srna, Gerson, Meite a centrocampo con l’elastico Gervinho; davanti Boateng e Defrel.

Tutti nuovi acquisti, tranne Maksimovic, tornato al Napoli dal prestito allo Spartak Mosca e ora tra i protagonisti del gruppo azzurro di Ancelotti. Un altro protagonista della formazione della rinascita è sicuramente Davide Santon. Accolto da fischi e critiche, l’ex terzino nerazzurro ha respirato a Roma quel clima di serenità smarrito da tempo.

La stima del ds Monchi è stata, poi, rilanciata da Di Francesco, che lo ha premiato con una maglia da titolare contro Lazio, Frosinone e Empoli. Lui ha risposto con prestazioni convincenti.

Da Roma a Torino: Cairo festeggia l’acquisto di Meité, esploso con Mazzarri in panchina. A Bordeaux, dove era in prestito dalMonaco, il centrocampista aveva fatto solo intravedere quelle apprezzabili doti ora annotate anche da Milan e Inter. La Fiorentina si coccola invece Gerson mentre il Cagliari festeggia l’innesto a parametro zero dell’esperto Srna. A proposito di calciomercato, Gregoire Defrel (5 gol) sarà sicuramente tra i protagonisti della prossima sessione estiva. La Sampdoria potrebbe infatti riscattarlo dalla Roma (14 milioni), per poi rivenderlo in Premier a circa 20-22 milioni.

Finale dedicato ai due affari come-back, low cost, Gervinho e Boateng. L’ex giallorosso, dopo un periodo anonimo in Cina, ha ripagato tutta la fiducia del Parma con tre gol e una serie di galoppate della versione romanista. Ritorno con i botti pure per Boateng: al ritmo di rovesciate, reti e dribbling, è diventato sempre più leader dello spumeggiante Sassuolo di De Zerbi.